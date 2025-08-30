https://news.day.az/officialchronicle/1777202.html Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Китай - ВИДЕО Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 30 августа прибыл с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику по приглашению Председателя этой страны Си Цзиньпина.
