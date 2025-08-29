Стали известны основные направления сотрудничества между Азербайджаном и США
На сайте Госдепартамента опубликован текст Меморандума о взаимопонимании между правительствами США и Азербайджана, который предусматривает создание Стратегической рабочей группы.
Как передает Day.Az, в Меморандуме определены основные направления сотрудничества между Азербайджаном и США:
расширение инвестиций в энергетику и развитие региональной инфраструктуры связей;
укрепление взаимодействия в сфере обороны и борьбы с терроризмом;
развитие регионального экономического и торгового сотрудничества;
создание партнёрств в области искусственного интеллекта и инвестиций в цифровую инфраструктуру.
Документ вступает в силу с момента подписания и рассчитан на один год с возможностью продления.
