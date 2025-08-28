https://news.day.az/tourism/1776835.html Опытная туристка рассказала о японском образе жизни Опытная путешественница и блогерша Милли Маклей побывала в Японии и описала жизнь в этой стране фразой "никто не разговаривает и не ест". Как передает Day.Az, об этом она рассказала в соцсетях, на что обратило внимание издание Daily Mail. Маклей объяснила, что в Японии нельзя поесть по дороге на работу или куда-то еще.
Опытная путешественница и блогерша Милли Маклей побывала в Японии и описала жизнь в этой стране фразой "никто не разговаривает и не ест".
Как передает Day.Az, об этом она рассказала в соцсетях, на что обратило внимание издание Daily Mail.
Маклей объяснила, что в Японии нельзя поесть по дороге на работу или куда-то еще. Обычно люди берут еду в магазине и едят возле него, а потом идут по делам. А в общественном транспорте никто не разговаривает друг с другом, добавила она.
Также туристка пожаловалась, что не нашла урн на улицах, из-за чего приходилось ходить с мусором в руках или даже приносить его домой.
