Опытная туристка рассказала о японском образе жизни

Опытная путешественница и блогерша Милли Маклей побывала в Японии и описала жизнь в этой стране фразой "никто не разговаривает и не ест".

Как передает Day.Az, об этом она рассказала в соцсетях, на что обратило внимание издание Daily Mail.

Маклей объяснила, что в Японии нельзя поесть по дороге на работу или куда-то еще. Обычно люди берут еду в магазине и едят возле него, а потом идут по делам. А в общественном транспорте никто не разговаривает друг с другом, добавила она.

Также туристка пожаловалась, что не нашла урн на улицах, из-за чего приходилось ходить с мусором в руках или даже приносить его домой.