Лучшие снимки дикой природы по версии NBP International Awards

Каждый год талантливые фотографы показывают новые замечательные снимки природы и животных в их естественной среде обитания. Ежегодно жюри премии Nature Best Photography (NBP) отбирает работы лучших фотографов со всего мира, отмечая их умение запечатлеть чудеса природы.

Как передает Day.Az со ссылкой на сайт премии, в преддверии подведения итогов конкурса этого года представители NBP опубликовали снимки, демонстрирующие мощь, красоту и разнообразие жизни на Земле.

Отметим, что в предыдущий раз Гран-при премии получил Мангеш Ратнакар Десаи за фотографию Tough Lesson ("Тяжелый урок"). Среди других победителей были Альберто Роман Гомес, ставший лучшим молодым фотографом года, а также победители в нескольких других категориях, таких как "Проделки животных", "Искусство в природе", "Птицы", "Охрана природы", "Пейзажи", "Виды океана", "Приключения на свежем воздухе" и "Дикая природа".

Премия присуждается за лучшие фотографии природы и дикой природы, включая работы разных фотографов.