В Южной Корее задержали автора хита Gangnam Style

Южнокорейского музыканта PSY (настоящее имя - Пак Чжэ Сан), получившего известность в 2012 году благодаря хиту Gangnam Style, задержали полицейские.

Как передает Day.Az, об этом сообщает "Ёнхап".

По данным источника, его обвиняют в нарушении медицинского законодательства путем получения рецептурных психотропных препаратов через третьих лиц без личного посещения больницы. Уточняется, что также был задержан врач артиста.

Сообщается, что исполнитель с 2022 года получал в университетской больнице в Сеуле рецепты на два препарата "с высоким риском возникновения зависимости". "Его менеджер и другие третьи лица получали лекарства от его имени", - говорится в материале.

Лечащий врач PSY отверг все обвинения, заявив, что консультации с пациентом проводились дистанционно. "У PSY диагностировано хроническое расстройство сна, и он принимает снотворное по назначению врача. Рецепта по доверенности не было, в некоторых случаях третьи лица получали лекарства от его имени", - заявили агенты артиста.