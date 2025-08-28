https://news.day.az/sport/1776843.html Лига Чемпионов: Определились соперники "Карабаха" Стали известны все соперники "Карабаха" в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Apasport.az , согласно результатам жеребьевки, чемпион Азербайджана сыграет на выезде с "Ливерпулем" (Англия), "Бенфикой" (Португалия), "Наполи" (Италия) и "Атлетико" (Испания), а дома - с "Челси" (Англия), "Айнтрахтом" (Германия), "Аяксом" (Нидерланды) и "Копенгагеном" (Дания).
Отметим, что матчи первого тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 16-18 сентября. Встречи последнего тура состоятся 28 января 2026 года.
Этап плей-офф стартует 17-18 февраля. Финал турнира пройдет 30 мая в венгерской столице Будапеште.
