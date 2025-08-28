В США начнут депортировать студентов

Министерство внутренней безопасности США объявило о намерении ограничить срок пребывания в стране для иностранных студентов, которые ранее могли оставаться в Соединенных Штатах на весь период обучения. О планах по депортации сообщает Politico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Слишком долго предыдущие администрации позволяли иностранным студентам и другим держателям виз оставаться в США практически неограниченный срок, что создавало риски для безопасности, обходилось в неисчислимые суммы из средств налогоплательщиков и ставило в невыгодное положение граждан США", - заявил представитель министерства.

Издание отмечает, что с 1978 года иностранные студенты могли находиться в США на весь период обучения. Новое правило ограничит срок пребывания продолжительностью учебной программы, которая не может превышать четырех лет.