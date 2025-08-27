Şamaxıda növbəti Üzüm və Şərab Festivalı keçiriləcək - VİDEO
Sentyabrın 13-14-də Şamaxıda Üzüm və Şərab Festivalı keçiriləcək.
Day.Az xəbər verir ki, festival Şamaxı rayonunun Meysəri kəndində baş tutacaq.
Festivalın məqsədi yerli üzüm və şərab istehsalının təşviqi, şərab məhsullarının ixrac potensialının artırılması, Azərbaycanda üzümçülük və şərab istehsalı tarixinin və bu sahədə görülən işlərin geniş ictimaiyyətə çatdırılmasıdır. Bu il keçiriləcək festivalda da üzüm istehsalı və şərabçılıq, ölkənin turizm potensialı ilə bağlı müxtəlif maarifləndirici və əyləncəli tədbirlər də nəzərdə tutulub.
Meysəri kəndindəki "Şirvan şərabları" MMC-nin üzümçülük və şərabçılıq kompleksinin ərazisində təşkil olunacaq festivalda müxtəlif şərab brendləri iştirak edəcək. Bununla yanaşı, 2 gün ərzində festival ərazisində sərgi, əyləncə, müxtəlif ustad dərsləri zonaları və məşhur restoranların pavilyonları quraşdırılacaq.
Yerli və xarici istehsalçıların nümayiş etdirdikləri müxtəlif çeşidli şərab məhsullarının dequstasiyaları olacaq, ziyarətçilər bəyəndikləri məhsulları ən sərfəli - zavod qiymətinə əldə edə biləcək, ustad dərslərində iştirak, şərab evlərinin maraqlı hekayələrini dinləmək imkanı qazanacaqlar.
Festivala gələnləri tanınmış ifaçıların konsert proqramı da gözləyir.
Artıq dördüncü dəfədir ki, keçiriləcək Üzüm və Şərab Festivalı şərab istehsalçılarına yeni işguzar əlaqələr qurmaq, məhsullarını geniş auditoriyaya tanıtmaq üçün gözəl fürsətdir.
Festivalda iştirak etmək istəyənlər iTicket.az saytı vasitəsilə qeydiyyatdan keçə bilərlər.
Avtobus bileti almış iştirakçılar üçün nəqliyyat Heydər Əliyev Mərkəzindən təşkil olunacaq. Avtobuslar Heydər Əliyev Mərkəzinin dayanacağından saat 11:30-da yola düşəcək. Şamaxıdan Bakıya geri dönüş isə saat 20:40-da olacaq.
