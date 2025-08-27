Ракета Starship успешно вернулась на Землю после 10-го запуска

Тяжелая ракета Starship успешно вернулась на Землю после десятого испытательного полета.

Как передает Day.Az, об этом сообщила компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX в соцсети Х.

"Приводнение подтверждено!" - говорится в публикации. Ракета совершила посадку в Индийском океане.

На видео головной блок касается воды и взрывается. В ходе полета SpaceX впервые вывела из грузового отсека ракеты восемь симуляторов спутников системы связи Starlink.