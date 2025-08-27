https://news.day.az/hitech/1776427.html Ракета Starship успешно вернулась на Землю после 10-го запуска Тяжелая ракета Starship успешно вернулась на Землю после десятого испытательного полета. Как передает Day.Az, об этом сообщила компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX в соцсети Х. "Приводнение подтверждено!" - говорится в публикации. Ракета совершила посадку в Индийском океане.
На видео головной блок касается воды и взрывается. В ходе полета SpaceX впервые вывела из грузового отсека ракеты восемь симуляторов спутников системы связи Starlink.
