Автомобили ROX успешно завершили "25 000 км Тур по Шёлковому Пути" в Азербайджане

Автопробег ROX "25 000 км Тур по Шёлковому Пути" успешно прошёл через территорию Азербайджана стратегического "ворот" Кавказа, что стало важной вехой на пути масштабного тестового маршрута через Евразию и Африку и символизирует официальное проникновение экспедиции в центр региона Кавказа.

Азербайджан, являющийся одной из ключевых точек пересечения древнего Шёлкового Пути и важным элементом инициативы "Один пояс, один путь", со своим богатым природным ландшафтом и древней культурой "Страны Огней" стал идеальной площадкой для демонстрации внедорожных возможностей ROX 01, передовых технологий и синтеза технологий и культуры.

Этот этап также имел особое значение как ключевая точка тестового маршрута, позволяя проверять автомобиль в различных ландшафтах и укреплять культурные связи.

В "сердце" Кавказа: ROX 01 встречается с тысячелетней цивилизацией

Маршрут начался в столице Баку, проходя через исторические и природные достопримечательности Азербайджана. Здесь ROX 01 уверенно преодолевал узкие улочки Ичери-Шехер, включённого в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, демонстрируя манёвренность в плотном городском трафике. Двигаясь на запад по древнему караванному пути, команда посетила такие культовые культурные объекты, как Национальный парк Гобустан (тысячелетние петроглифы), исторический город Шамахы и город Шеки, проходя через важные транзитные точки Шёлкового Пути.

Разнообразный рельеф Азербайджана - от горных перевалов до равнин, от полупустынь до степей - превратился в настоящий испытательный полигон для ROX

01. Автомобиль с полным приводом и пятью режимами вождения обеспечивал стабильное и безопасное движение в различных дорожных и климатических условиях. Этот этап наглядно продемонстрировал надёжность ROX 01 в разнообразных природных условиях, его адаптивность между странами и результаты тестовых испытаний.

Сильная локальная поддержка и глобальная сеть "шёлковых станций"

Одним из ключевых факторов успеха на этапе в Азербайджане стало сотрудничество с местным партнёром Volt Group. Официальный салон ROX в Азербайджане, представленный компанией Volt Group, не только служил платформой для демонстрации передовых китайских электромобилей, но и выполнял функции стратегического технического пункта поддержки во время экспедиции. Здесь специалисты проводили полную диагностику автомобилей, обновляли защиту шасси и обеспечивали индивидуальное пополнение расходных материалов. Эта поддержка позволила команде уверенно пройти более сложный горный этап в Грузии.