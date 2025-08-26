Samsung поглумилась над Apple

Технологический гигант Samsung вновь выпустил рекламный ролик, в котором раскритиковал и высмеял своего главного конкурента - Apple. В новом видео под названием A Real Upgrade корейская компания позиционирует свой Galaxy Z Fold 7 как "настоящее обновление" благодаря складному форм-фактору и передовым функциям искусственного интеллекта, которые, все еще отсутствуют у iPhone.

Как передает Day.Az, на это обратила внимание редакция издания Android Authority.

Ключевой момент ролика демонстрирует пользователя Galaxy Z Fold 7, который с помощью функции Galaxy AI легко "дорисовывает" себе реалистичную рубашку на фотографии, где он запечатлен без верха, используя всего несколько жестов. Полученный эффект вызывает явное удивление у его друга, владельца iPhone, подчеркивая разрыв в возможностях.

Это не первый случай, когда Samsung (и иногда Google) использует рекламные кампании для критики Apple за ее отставание в технологических инновациях. В данном ролике основной акцент сделан на двух ключевых аспектах: отсутствии у Apple складного смартфона и, как утверждает Samsung, относительном отставании Apple Intelligence и Siri от таких лидеров рынка ИИ, как Galaxy AI и Google Gemini.

Однако, как отмечает издание Android Authority, ситуация может измениться. Apple уже активно работает над собственным складным iPhone, представление которого ожидается в следующем году. Кроме того, в Купертино продолжают совершенствовать Siri, несмотря на недавние трудности, связанные с "утечкой" ведущих специалистов в области искусственного интеллекта.