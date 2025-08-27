Названа причина крушения американского истребителя

Согласно отчету Тихоокеанских ВВС США, крушение F-35A, произошедшее 28 января на Аляске, было вызвано загрязнением гидравлической жидкости водой в носовой стойке шасси.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Это привело к тому, что шасси не полностью убралось. При попытке устранить проблему произошло замерзание в основном шасси, из-за чего датчики веса самолета приняли его за находящийся на земле.

F-35 переключился в режим "на земле", что и вызвало крушение.

Это хороший пример того, как технические проблемы, атмосферные условия и сбои программного обеспечения могут привести к падению современного истребителя.