Инспекторы МАГАТЭ возвращаются в Иран

Первая группа инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) вернулась в Иран.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в интервью телеканалу Fox News сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, эксперты агентства готовятся возобновить работу на ядерных объектах Исламской Республики.

"В Иране много объектов, некоторые были атакованы, некоторые - нет", - сказал Гросси.

Он добавил, что в настоящее время ведется обсуждение того, какие практические меры следует реализовать для возобновления работы МАГАТЭ в этой стране.

12 июля глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что сотрудничество Исламской Республики с МАГАТЭ не прекратилось, однако примет новую форму, "что абсолютно естественно, учитывая существующую "на земле" реальность и произошедшие события". Министр отметил, что согласно законопроекту меджлиса (иранского парламента), все последующее сотрудничество Тегерана с агентством будет регулировать Высший совет по нацбезопасности Ирана.

26 июня спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф сообщил об официальной публикации закона о приостановке сотрудничества Исламской Республики с МАГАТЭ. Он подчеркнул, что продолжение сотрудничества с агентством невозможно до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность иранских ядерных объектов.