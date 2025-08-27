США готовы к экономической войне с Россией

Президент США Дональд Трамп допустил возможность начала "экономической войны" против России, если не будет найдено решение по ситуации в Украине.

Как передает Day.Az, американский лидер сделал это заявление, отвечая на вопросы журналистов во время заседания своего кабинета в Белом доме.

"Я хочу, чтобы конфликт на Украине завершился. Это не станет мировой войной, но может перерасти в экономическую войну. И такая война будет тяжелой, она станет крайне негативной для России. Я не хочу этого сценария", - отметил Трамп.