https://news.day.az/world/1776404.html США готовы к экономической войне с Россией Президент США Дональд Трамп допустил возможность начала "экономической войны" против России, если не будет найдено решение по ситуации в Украине. Как передает Day.Az, американский лидер сделал это заявление, отвечая на вопросы журналистов во время заседания своего кабинета в Белом доме. "Я хочу, чтобы конфликт на Украине завершился.
США готовы к экономической войне с Россией
Президент США Дональд Трамп допустил возможность начала "экономической войны" против России, если не будет найдено решение по ситуации в Украине.
Как передает Day.Az, американский лидер сделал это заявление, отвечая на вопросы журналистов во время заседания своего кабинета в Белом доме.
"Я хочу, чтобы конфликт на Украине завершился. Это не станет мировой войной, но может перерасти в экономическую войну. И такая война будет тяжелой, она станет крайне негативной для России. Я не хочу этого сценария", - отметил Трамп.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре