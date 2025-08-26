В Кяльбаджаре взорвалась газовая труба

В Кяльбаджаре прогремел взрыв из-за утечки газа.

Как передает Day.Az, инцидент зарегистрирован на территории района. В результате инцидента 4 человека госпитализированы с ожогами.

Установлены личности пострадавших: житель Евлахского района Э.Алекперов 2001 года рождения, житель города Гянджа Н.Шукуров 1983 года рождения, житель города Баку К.Азимов 1977 года рождения и житель Самухского района М. Садыгзаде 1991 года рождения.

По сообщению, пострадавшие являются рабочими-мастерами, взрыв произошел при газификации строящихся зданий.

По факту проводится расследование.