https://news.day.az/society/1776401.html В Кяльбаджаре взорвалась газовая труба - есть пострадавшие В Кяльбаджаре прогремел взрыв из-за утечки газа. Как передает Day.Az, инцидент зарегистрирован на территории района. В результате инцидента 4 человека госпитализированы с ожогами.
В Кяльбаджаре взорвалась газовая труба - есть пострадавшие
В Кяльбаджаре прогремел взрыв из-за утечки газа.
Как передает Day.Az, инцидент зарегистрирован на территории района. В результате инцидента 4 человека госпитализированы с ожогами.
Установлены личности пострадавших: житель Евлахского района Э.Алекперов 2001 года рождения, житель города Гянджа Н.Шукуров 1983 года рождения, житель города Баку К.Азимов 1977 года рождения и житель Самухского района М. Садыгзаде 1991 года рождения.
По сообщению, пострадавшие являются рабочими-мастерами, взрыв произошел при газификации строящихся зданий.
По факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре