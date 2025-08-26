https://news.day.az/society/1776401.html

В Кяльбаджаре взорвалась газовая труба - есть пострадавшие

В Кяльбаджаре прогремел взрыв из-за утечки газа. Как передает Day.Az, инцидент зарегистрирован на территории района. В результате инцидента 4 человека госпитализированы с ожогами.