Пожар в горах Агстафы

На горячую телефонную линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в горной местности со сложным рельефом в направлении сел Даğ Кясаменли, Агкёйнек и Юхары Гёйджяли Агстафинского района.

Как передает Day.Az, об этом сообщает МЧС.

В связи с полученной информацией на место были оперативно привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание, произошедшее в направлении села Юхары Гёйджяли, было локализовано в короткие сроки без возможности его расширения и распространения на более обширную территорию.

В настоящее время продолжается операция по тушению пожаров в других направлениях.

Будет предоставлена дополнительная информация.