В Финляндии убили женщину в прямом эфире игры

Британский геймер стал свидетелем расправы над своей партнершей по онлайн-игре, когда злоумышленник ворвался в ее дом в финском городе Пуумала.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина играл с 32-летней женщиной из Финляндии около десяти часов подряд, когда в прямом эфире услышал через микрофон звук бьющегося стекла и крики на финском языке. Немедленно отправив письмо в полицию, британец пытался установить связь с подругой по команде, но было уже поздно - преступник заколол ее ножом в гостиной.

Полиция обнаружила тело геймерши на следующий день. Подозреваемый в преступлении вскоре попал в больницу после попытки самосожжения в сарае возле города Юва. Спасти его не смогли. По данным следствия, перед нападением на женщину он проехал около 50 километров из Иматры без видимого мотива и выбрал ее дом только потому, что там горел свет. Дело было закрыто в связи со смертью подозреваемого.