Трамп намерен добиваться высшей меры наказания за убийства в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп сделал заявление о том, что намерен добиваться применения смертной казни к лицам, обвиняемым в убийствах, совершённых в Вашингтоне.

Как передает Day.Az, об этом американский лидер сказал, выступая на заседании в Белом доме.

"Если кто-то совершит убийство в столице, в округе Колумбия, мы будем добиваться смертной казни. Это серьёзная мера предосторожности", - отметил Трамп.

Он также пообещал полностью искоренить преступность в Вашингтоне. Кроме того, президент США объявил о планах распродать ненужные здания, находящиеся в собственности федерального правительства. "Мы собираемся закрыть ряд объектов, продать их и позволить другим заработать на этой недвижимости. И, кстати, это будет город без преступности", - заявил он.

11 августа Трамп сообщил о переброске подразделений Национальной гвардии в Вашингтон для усиления борьбы с преступностью. Полиция столицы уже переведена под контроль федеральных властей, а сам президент не исключил привлечения к обеспечению порядка и Вооружённых сил США. По информации издания The Washington Post, на данный момент в операциях против нелегальной миграции и преступности в городе задействованы около 2,2 тысячи гвардейцев.