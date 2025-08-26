Мир с Арменией стал ближе, но есть нюансы

Автор: Акпер Гасанов

Среди армянских "реваншистов" продолжается истерика в связи поздравительным посланием премьер-министра РА Никола Пашиняна от 23 августа по случаю дня независимости этой страны. Те армянские СМИ, что являются рупорами "реваншистов", ежедневно публикуют статьи с критикой в адрес Пашиняна. Например, некий политолог Бенимин Матевосян закатил форменную истерику.

По его мнению, в ходе конституционных поправок ссылка на Декларацию независимости будет исключена из армянской Конституции.

"Не исключено, что если в силу каких-то обстоятельств им удастся воспроизвести свою власть, мы полностью откажемся от этой Декларации независимости", - отчаянно вопит он.

По сути, перед нами пример того, что в Армении есть немало тех, кто все еще делает ставку не на мир с Азербайджаном, а на войну.

Эти силы выступают против искоренения из армянской Конституции всего того, что намекает на территориальные претензии к Азербайджану. При этом, что важно подчеркнуть, и представители действующей армянской власти пока не гарантировали, что такого рода изменения в Конституцию РА будут внесены. Но проблема не только в этом. Мы видим и многое иное.

Сравнительно недавно в Армении прошел очередной сбор молодежи в лагере ЕКМ ("Еркрапа"). Да, это был летний военно-учебно-спортивный лагерь под названием "Три поколения Еркрапа". Официально: смены в этом лагере стартовали в конце июня, торжественное открытие состоялось 5 июля, а закрытие - 22 августа. На протяжении всего этого времени в данном лагере армянские юноши маршировали с сепаратистскими "флагами" "арцаха".

И тут не грех напомнить, что "Еркрапа" возглавляет депутат от партии власти "Гражданский договор" Сасун Микаелян, который сам принимал участие в Первой Карабахской Войне. Кроме того, есть информация и о том, что данный лагерь посетил замминистра обороны Армении Грачья Саргсян. Насколько все это созвучно заявлениям о важности скорейшего установления мира, с коими регулярно выступают Никол Пашинян и иные представители руководства Армении?

Напомню, что организация "Еркрапа" имеет очень позорную, кровавую историю. Она была создана в начале 1990-х годов как объединение добровольцев для войны против Азербайджана. Долгие годы ее называли "личной армией" бывшего премьер-министра Армении Вазгена Саргсяна, убитого в результате теракта в армянском парламенте в октябре 1999 года. В том же году Союз добровольцев "Еркрапа" возглавил Манвел Григорян.

Да, тот самый "генерал тушенка", пойманный на фактах грабежа армянской армии и коррупции, который открыто признался в том, что он долгие годы держал в рабстве 15-летнего азербайджанского мальчика. Одного только этого факта достаточно, чтобы понять, какую идеологию вбивает в головы молодых армян "Еркрапа". И, соответственно, проведение военно-учебно-спортивного лагеря под названием "Три поколения Еркрапа" - это чистой воды провокация.

Складывается, мягко говоря, парадоксальная ситуация: премьер-министр Армении говорит о мире, признает необходимость отказа от реваншистской политики, но его однопартиец фактически организует военные сборы для детей, транслируя им идею "незавершенной борьбы". В этом контексте возникает несколько вопросов. Неужели Пашинян не знает, что происходит в лагере "Еркрапа"? Или же он предпочитает закрывать глаза, боясь потерять поддержку части общества, настроенной на реваншизм?

Добавлю, что посещение лагеря заместителем министра обороны Армении Грачьей Саргсяном делает ситуацию еще более тревожной. Если государственный чиновник такого уровня открыто участвует в акциях, где демонстрируются сепаратистские символы, где молодежи навязываются реваншистские идеи, то это уже не внутренняя инициатива одной ветеранской структуры, а фактическое попустительство государства.

Да, только после 44-дневной войны 2020 года и однодневной антитеррористической операции Азербайджана в сентябре 2023 года, Армения была вынуждена согласиться с новой реальностью. Мирная повестка, предложенная Азербайджаном, стала единственно возможной. С течением времени эта повестка получила международную поддержку, и недавние переговоры Алиева и Пашиняна при посредничестве президента США Дональда Трампа приблизили историческое урегулирование.

Именно поэтому подобные действия "Еркрапа" выглядят как попытка реваншистских сил сорвать мирный процесс. Сасун Микаелян, очевидно, играет роль политика, не готового признать новую реальность. Возможно, он понимает, что тема войны с Азербайджаном постепенно, но окончательно уходит из армянской политики, и пытается использовать последние возможности для мобилизации сторонников. Но если Армения действительно хочет мира, то ответы на эти вопросы должен дать лично Никол Пашинян. Причем не словами, а конкретными действиями.

В его силах не только добиться внесения изменений в Конституцию Армении, убрав оттуда любые намеки на территориальные претензии к Азербайджану. Он может и должен дать правовую оценку демонстрации сепаратистской символики, запретить своим однопартийцам и представителям госструктур, в том числе и Минобороны, участвовать в таких провокационных мероприятиях. Да, сегодня мир на Южном Кавказе стал ближе, чем когда-либо. Но пока в Армении политики уровня Микаэляна продолжают втягивать детей в милитаристские ритуалы под сепаратистскими "флагами", доверие к заявлениям Еревана будет оставаться под вопросом.