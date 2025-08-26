Жителям Пакистана угрожает не только стихия

Автор: Лейла Таривердиева

За последние два месяца наводнения унесли жизни нескольких сотен жителей Пакистана. Муссонные дожди, начавшиеся в июне, уже принесли несчастия в тысячи пакистанских семей, лишив их родных и близких, домов и имущества.

В июле жертвами наводнений стали более 150 человек, в августе стихия погубила 340 человек, сотни числятся пропавшими без вести.

Сезон муссонных дождей, который обычно длится до сентября, почти завершился, но тут на страну свалилась новая проблема. Хотя новой ее, наверное, назвать нельзя, потому что проблемы с Индией у страны давние. Агентство Reuters сообщило, что в Пакистане, по меньшей мере 150 тысяч человек эвакуированы во избежание жертв от наводнения, которое возникнет, если Индия сбросит лишнюю воду с переполнившихся водохранилищ. Агентство отмечает, что сброс избыточной воды грозит затоплением части пакистанской провинции Пенджаб, которая является главным сельскохозяйственным центром страны, обеспечивает большую часть ее продовольственных запасов и где проживает половина населения страны.

На прошлой неделе Индия неожиданно уведомила Пакистан о том, что она намерена спустить воду с плотины Мадхопур на своей стороне провинции Пенджаб. Тогда и началась ускоренная эвакуация. В понедельник было сделано второе предупреждение.

СМИ обращают внимание на то, что предупреждение были переданы Пакистану по дипломатическим каналам, а не через Комиссию по водам Инда - постоянный механизм в рамках договора с Пакистаном о водах реки Инд от 1960 года.

Наблюдатели ожидают нового витка напряженности в отношениях Индии и Пакистана, если в новом наводнении Исламабад обвинит Нью-Дели. Но тут не может быть второго претендента, потому что ситуация очень серьезная ,ведь штат Пенджаб это житница Пакистана, и после разрушительных землетрясений страна может по вине Индии оказаться еще и на грани голода.

При заключении соглашения о водах Инда в 1960 году, стороны договорились добросовестно следовать его пунктам, независимо от политического расклада. Но сегодня нарушать международные договоренности не сложно. Сегодня мир изменился и международное право, как и международные договоренности потеряли силу. В прежние времена Индия, задумав водный шантаж, прежде хорошо подумала бы. Но теперь сдерживающие правила уже не работают. Индия, находящаяся географически выше Пакистана не раз прибегала к шантажу пакистанской стороны перекрытием или спуском воды. После апрельского военного столкновения стран, Индия все четыре шлюза на реке Инд, контролирующих поток воды через плотины и каналы.

Напомним, что договор от 1960 года разделил реку Инд и ее притоки между соседями и регулировал распределение воды. Индия получила право использовать воду из трех восточных рек - Сатледжа, Биса и Рави, а Пакистан - западных Инда, Джелама и Ченаба. От реки Инд ему поступало 80 процентов воды, 20 оставались так же у Индии. От вод Инда зависит 80 процентов сельского хозяйства Пакистана.

После апрельского конфликта правительство Индии объявило, что работает над тем, чтобы полностью прекратить подачу воды из реки Инд в Пакистан - "чтобы ни одна капля воды не попала в Пакистан", как заявил министр водных ресурсов этой страны Чандракант Рагхунатх Патил. Нью-Дели объявил, что в одностороннем порядке выходит из договора. Хотя, отметим, договор не предусматривает одностороннего расторжения.

Использование вод трансграничных водоемов регулируется Конвенцией ООН по охране и использованию трансграничных вод и международных озер (1992 г.), а также резолюциями различных организаций, таких, как Резолюция 120 (2001) Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Все эти документы на устойчивое управление трансграничными водными ресурсами, содействие сотрудничеству между государствами для предотвращения конфликтов и обеспечения совместного, устойчивого использования водных ресурсов.

Учитывая, что истоки Инда находятся под контролем Индии, эксперты не исключают возможности полного перекрытия потока, текущего в Пакистан, но предупреждают, что сделать это будет не так-то просто. Индия не сможет резко остановить поток в Пакистан, и тот не ощутит значительных последствий в течение как минимум следующих 30-50 лет, цитирует индийских экспертов DW. Несмотря на грандиозные планы правительства Моди, воду нельзя остановить внезапно, даже если все силы будут брошены на достижение этих целей.

В мае Пакистан обвинил Индию в нарушении водного режима на реке Ченаб, которая, согласно договору о водах Инда, должна находиться под контролем Исламабада. Власти провинции Пенджаб заявили, что поток реки внезапно сократился, и изменения эти "не выглядят естественными".

В случае реального перекрытия трансграничных рек, Пакистан ожидают засуха и голод. Пострадаю, в первую очередь такие культуры, как пшеница, рис и сахарный тростник. Изменения климата уже принесли достаточно проблем сельскому хозяйству страны. Если не считать практически ежегодных разрушительных наводняй в сезон муссонов, в остальное время года количество осадков постепенно сокращается. Так, в 2025 году за зиму и весну выпало на 25 процентов меньше осадков, чем в 2024-м.

Согласно договору от 1960 года Индия, как страна, расположенная выше по течению трансграничных рек, должна делиться с Пакистаном гидрологическими данными, необходимыми для прогнозирования наводнений, планирования орошения и формирования запасов питьевой воды. После последнего конфликта индийская сторона объявила, что снимает с себя эти обязательства, которые, как сообщали пакистанские СМИ, Индия не выполняет в полном объеме уже давно. СМИ в своих сообщениях о последних наводнениях указывают на неожиданность паводков. Наводнения застали Пакистан врасплох. Причиной, видимо, как раз и послужил отказ Индии от передачи гидрологических данных.

Как бы не обстояли дела с перекрытием воды, а потоп Пакистану индийская сторона устроить может. Так, 26 апреля Индия без предупреждения сбросила воду в приток Инда - реку Джелам, что привело к резкому ее подъему в контролируемой Пакистаном части Кашмира. Вода была выпущена из плотины гидроэлектростанции Ури. Неожиданный сброс воды вызвал чрезвычайную ситуацию в округе Хаттиан, вынудив людей, живущих вдоль берегов реки, покинуть дома.

Впрочем, в ближайшее время Индии может стать не до Пакистана. Напуганная плотиной, которую месяц назад Китай начал строить в Тибете, как сообщают СМИ, очень встревожил индусов. Они опасаются, что Пекин начнет давить на Индию посредством воды реки Брахмапутра, истоки которой находятся в КНР. Пекин никогда не делал таких намеков, однако именно в этой логике были истолкованы планы Китая по поводу дамбы в ущелье истока Брахмапутры, когда в 2016 году Индия попыталась в первый раз отказаться от договора с Пакистаном.

Напомним, что Китай является союзником Пакистана и находится в не самых лучших отношениях с Индией.