https://news.day.az/world/1751898.html Индия частично открыла дамбу после перемирия с Пакистаном - ВИДЕО После достижения договоренности о прекращении огня, Индия частично открыла дамбу на реке Чинаб, пропуская воду в Пакистан. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Индия частично открыла дамбу после перемирия с Пакистаном - ВИДЕО
После достижения договоренности о прекращении огня, Индия частично открыла дамбу на реке Чинаб, пропуская воду в Пакистан.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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