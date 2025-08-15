https://news.day.az/world/1774328.html

Сильное наводнение в Пакистане - сотни пропали без вести - ВИДЕО

Не менее 23 погибших и сотни пропавших без вести из-за сильных наводнений в округе Сват в Пакистане. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: