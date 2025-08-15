Сильное наводнение в Пакистане - сотни пропали без вести

Не менее 23 погибших и сотни пропавших без вести из-за сильных наводнений в округе Сват в Пакистане.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

