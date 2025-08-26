https://news.day.az/world/1776398.html

Встреча Зеленский-Путин может состояться в Турции

Встреча президента Украины Володимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным может состояться в Турции. Как сообщает Day.Az, об этом Зеленский заявил в своем выступлении. По его словам, в качестве возможных мест встречи также рассматриваются страны Персидского залива и Европы.