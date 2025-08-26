Иран готов возобновить переговоры с США

Тегеран готов возобновить непрямые переговоры с Вашингтоном по ядерному досье, если будет уверен, что нападение на исламскую республику со стороны США и Израиля не повторится.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью газете Asharq Al Awsat.

"Мы готовы вести непрямые переговоры с Соединенными Штатами, если американцы заверят нас в том, что не будут начинать никаких военных действий в ходе этих переговоров. Мы должны получить гарантии того, что это будут честные и справедливые переговоры, отвечающие интересам обеих сторон и основанные на взаимной выгоде", - сказал глава иранского внешнеполитического ведомства.

По словам министра, американская атака на ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане не повлияла на позицию Ирана, который продолжает отстаивать право на обогащение урана на своей территории. "Переговоры были в самом разгаре, когда Израиль напал на нас, после чего к нему присоединилась Америка. Поэтому любые новые переговоры, если они состоятся, определенно не будут похожи на предыдущие", - добавил Арагчи.