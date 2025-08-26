Зангезурский коридор будет способствовать стремительному экономическому развитию Нахчывана

Зангезурский коридор будет способствовать максимально быстрому экономическому развитию Нахчывана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли во время выступления в Кабинете министров на специальном заседании, посвященном визиту Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Вашингтон.

"Сегодня мы уверены, что с открытием Зангезурского коридора историческая изоляция Нахчывана завершится, и Автономная Республика станет ведущим игроком в экономическом подъеме не только страны, но и всего региона.

После многолетнего напряжения и блокады запуск прямого, бесперебойного и безопасного транспортного пути между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой открывает новые возможности для региона.

Строительство новых автомобильных, железных дорог, энергетических линий и цифровых соединений превращает Нахчыван в логистический центр, что также будет способствовать росту торговых и туристических возможностей, а также укреплению экспортного потенциала местного производства",- отметил он.

Было подчеркнуто, что открытие дорог позволит увеличить объем торговли, расширить возможности энергетики и цифровых коммуникаций.

"Зангезурский коридор является не просто коммуникационной линией - он знаменует начало новой стадии, которая усилит экономическую, политическую и геостратегическую мощь Азербайджана и имеет глобальное значение для мира, стабильности и сотрудничества в регионе.

Помимо вопросов Зангезура и Нахчывана, в повестке развития нашей страны выделяются и другие приоритетные направления. Для Нахчывана, как и для всей Республики, особенно важно развитие цифрового и прозрачного управления - то есть формирование государственной системы без коррупции, ориентированной на граждан, повышение социального благополучия и занятости, особенно поддержка молодежи и создание новых рабочих мест, а также деятельность в области экологической безопасности - охрана водных ресурсов и реализация проектов "зеленой" энергетики имеют особое значение", - добавил он.