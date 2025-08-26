https://news.day.az/society/1776382.html В Баку ребенок утонул в искусственом водоеме На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация об утоплении ребенка в искусственном водоеме, расположенном в Сабунчинском районе Баку. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация об утоплении ребенка в искусственном водоеме, расположенном в Сабунчинском районе Баку.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
К поисковым работам были привлечены водолазы Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.
В результате проведенных мероприятий тело ребенка было извлечено из воды и передано по назначению.
