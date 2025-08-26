В Баку ребенок утонул в искусственом водоеме

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация об утоплении ребенка в искусственном водоеме, расположенном в Сабунчинском районе Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

К поисковым работам были привлечены водолазы Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В результате проведенных мероприятий тело ребенка было извлечено из воды и передано по назначению.