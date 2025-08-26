Глава МИД Азербайджана назвал два основных момента в мирном соглашении, с которыми ранее не соглашалась Армения

До конца января этого года Армения не соглашалась с рядом положений мирного соглашения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом министр иностранных дел Джейхун Байрамов сказал на специальном заседании Кабинета Министров, посвящённом визиту Президента Ильхама Алиева в Вашингтон.

"Армения, в частности, не принимала пункты, касающиеся отзыва исков из судов и недопущения размещения третьих сил на границе. Совместная декларация, подписанная лидерами Азербайджана и Армении в присутствии Дональда Трампа в рамках визита в США, подтверждает повестку дня Азербайджана в области установления мира", - отметил глава МИД.