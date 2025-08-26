Создается новая инвестиционная платформа между Азербайджаном и США

Для совместного финансирования стратегических проектов в регионе предлагается создать совместную азербайджано-американскую инвестиционную платформу.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом на специальном заседании Кабинета министров, посвященном визиту Президента Ильхама Алиева в Вашингтон, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

"Мы будем работать в этом направлении совместно с Экспортно-импортным банком США ("US EXIM Bank"). На нашей встрече с президентом и главным советником председателя "US EXIM Bank", в которой участвовал и президент SOCAR, состоявшейся в рамках рабочего визита главы государства в США, были проведены эффективные обсуждения относительно достижений в области экономического развития и диверсификации в Азербайджане, новых перспектив для реализации крупных инвестиционных проектов. US EXIM Bank предоставит инструменты для оказания финансовой поддержки проектам Азербайджана в сферах энергетики и зеленого перехода, транзитлогистики, инноваций", - добавил министр.