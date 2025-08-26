В Лачине отметили День города гала-концертом

Состоялся гала-концерт в рамках Дня города Лачин, который в очередной раз торжественно отмечался при организационной поддержке Министерства культуры и специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на главной сцене, установленной на берегу реки Хакари, состоялась концертная программа, которую посмотрели официальные лица, известные деятели культуры, жители города Лачин и другие гости.