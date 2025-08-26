https://news.day.az/culture/1776371.html В Лачине отметили День города гала-концертом - ФОТО Состоялся гала-концерт в рамках Дня города Лачин, который в очередной раз торжественно отмечался при организационной поддержке Министерства культуры и специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе.
Состоялся гала-концерт в рамках Дня города Лачин, который в очередной раз торжественно отмечался при организационной поддержке Министерства культуры и специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на главной сцене, установленной на берегу реки Хакари, состоялась концертная программа, которую посмотрели официальные лица, известные деятели культуры, жители города Лачин и другие гости.
