Власти Турции решили построить убежища во всех провинциях
Турция намерена обеспечить граждан современной системой гражданской защиты - правительство страны приняло решение создать убежища в каждой из 81 провинции.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал NTV.
По его данным, вопрос о строительстве защитных объектов встал особенно остро на фоне недавних конфликтов на Ближнем Востоке.
"На заседании кабмина обсуждалось отсутствие в Турции убежищ и несоответствие уже построенных современным критериям", - отмечается в сообщении.
Министерство окружающей среды и градостроительства уже приступило к реализации проекта. Убежища будут предназначены для защиты людей в случае войны, природных катастроф или техногенных аварий.
