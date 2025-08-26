Власти Турции решили построить убежища во всех провинциях

Турция намерена обеспечить граждан современной системой гражданской защиты - правительство страны приняло решение создать убежища в каждой из 81 провинции.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал NTV.

По его данным, вопрос о строительстве защитных объектов встал особенно остро на фоне недавних конфликтов на Ближнем Востоке.

"На заседании кабмина обсуждалось отсутствие в Турции убежищ и несоответствие уже построенных современным критериям", - отмечается в сообщении.

Министерство окружающей среды и градостроительства уже приступило к реализации проекта. Убежища будут предназначены для защиты людей в случае войны, природных катастроф или техногенных аварий.