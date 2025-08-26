https://news.day.az/society/1776385.html ГЭЦ о выборе специальностей на оставшиеся места в вузах По итогам размещения в высших учебных заведениях Азербайджанской Республики на 2025/2026 учебный год, проведенного Государственным экзаменационным центром, в вузы приняты 57236 человек (в том числе 6461 суббакалавр). Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в ГЭЦ.
Сообщается, что по итогам размещения в вузах республики остались незаполненными более двух тысяч плановых мест.
