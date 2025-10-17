Milli Məclis Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlayıb

Milli Məclis Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlayıb.

Day.Az xəbər verir ki, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü iclasında bu təkliflə çıxış edib.

Təklif alqışlarla qəbul edilib.