https://news.day.az/azerinews/1788764.html Milli Məclis Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlayıb Milli Məclis Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlayıb. Day.Az xəbər verir ki, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü iclasında bu təkliflə çıxış edib. Təklif alqışlarla qəbul edilib.
