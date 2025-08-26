https://news.day.az/society/1776347.html В Гяндже в ДТП попали участники свадебной процессии - есть пострадавшие В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на территории города. Столкнулись несколько автомобилей. В результате 5 человек получили травмы и были госпитализированы. Пострадавшие ехали на свадьбу.
В Гяндже в ДТП попали участники свадебной процессии - есть пострадавшие
В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на территории города.
Столкнулись несколько автомобилей. В результате 5 человек получили травмы и были госпитализированы.
Пострадавшие ехали на свадьбу.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре