В Гяндже в ДТП попали участники свадебной процессии

В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на территории города.

Столкнулись несколько автомобилей. В результате 5 человек получили травмы и были госпитализированы.

Пострадавшие ехали на свадьбу.