В Гяндже в ДТП попали участники свадебной процессии - есть пострадавшие

В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на территории города. Столкнулись несколько автомобилей. В результате 5 человек получили травмы и были госпитализированы. Пострадавшие ехали на свадьбу.