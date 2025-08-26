https://news.day.az/society/1776346.html В Агстафинском районе начался пожар на открытой местности В Агстафинском районе вспыхнул пожар. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар начался на открытой местности на территории сёл Ашагы Гёйвели и Татлы. В настоящее время там горят кустарники на открытой местности.
В Агстафинском районе начался пожар на открытой местности
В Агстафинском районе вспыхнул пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар начался на открытой местности на территории сёл Ашагы Гёйвели и Татлы.
В настоящее время там горят кустарники на открытой местности. К месту происшествия были немедленно направлены пожарная техника и личный состав Агстафинской районной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Принимаются меры по тушению пожара.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре