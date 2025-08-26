В Агстафинском районе начался пожар на открытой местности

В Агстафинском районе вспыхнул пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар начался на открытой местности на территории сёл Ашагы Гёйвели и Татлы.

В настоящее время там горят кустарники на открытой местности. К месту происшествия были немедленно направлены пожарная техника и личный состав Агстафинской районной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Принимаются меры по тушению пожара.