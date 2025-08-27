Иран допускает возобновление конфронтации с Израилем

Иран не исключает нового витка военной конфронтации с Израилем, однако, по словам представителей Тегерана, страна готова к любому сценарию развития событий на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az, об этом в интервью изданию Asharq Al Awsat заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи.

"Мы исходим из того, что возможно всё, но Иран подготовлен к любым вызовам. Во время 12-дневной войны сионистское образование и Соединённые Штаты не смогли реализовать свои планы, тогда как наша страна мужественно оборонялась и одновременно отвечала на агрессию", - отметил дипломат, комментируя вероятность возобновления боевых действий.

По его словам, спустя 12 дней после начала ударов по иранской территории именно Израиль был вынужден "попросить безоговорочного прекращения огня". "Если они захотят повторить это, мы готовы. Однако 12-дневная война показала, что ставка на силовое решение обернулась крахом. Поэтому я сомневаюсь, что они рискнут снова. Но если такое всё же случится, ответ будет еще более жёстким", - подчеркнул Арагчи.

Вооружённое противостояние началось в ночь на 13 июня, когда Израиль атаковал Иран. Спустя менее суток Тегеран ответил ударами. На девятый день к конфликту подключились США, нанеся удары по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран нанес ракетный удар по американской авиабазе "Аль-Удейд" в Катаре - крупнейшему военному объекту США в регионе. После этого президент Дональд Трамп объявил о достигнутом соглашении о прекращении огня между Израилем и Ираном. Перемирие вступило в силу 24 июня.