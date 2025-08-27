"Галатасарай" может подать в суд на "Спартак"

Турецкий "Галатасарай" может подать в суд на московский "Спартак", если российский клуб откажется от трансфера колумбийского футболиста Карлоса Куэсты.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Осман Алтунтерим.

Ранее сообщалось, что "Спартак" принял решение отказаться от трансфера Куэсты. По информации, московский клуб может не осуществить переход из-за интереса к другому игроку. Сообщается, что "Галатасарай" уже договорился со "Спартаком" о трансфере защитника, а сам футболист и его менеджеры уже несколько дней находятся в России.

Журналист отмечает, что если "Спартак" откажется от трансфера Куэсты по медицинским показаниям, то турецкий клуб обратится в суд, так как игрок уже получил все необходимые медицинские заключения от "Галатасарая".