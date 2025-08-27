Почему США не спешат вводить санкции против РФ?

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на установление мира в Украине и поэтому не спешит с введением возможных экономических санкций, которые, по его словам, могут оказаться весьма серьёзными.

Как передает Day.Az, об этом американский лидер сказал, отвечая на вопросы журналистов во время заседания президентского кабинета в Белом доме.

"Я хочу увидеть соглашение", - подчеркнул Трамп. - "Если мне придётся пойти на этот шаг, меры будут очень жёсткими. Но моя цель в том, чтобы этот конфликт завершился".

Так он ответил на вопрос о вероятности введения санкций против России.