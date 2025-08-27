В Абшеронском районе начнется строительство нового жилого комплекса

Государственное агентство жилищного строительства (MIDA) планирует строительство нового жилого комплекса в поселке Сарай Абшеронского района.

По данным Day.Az, работы будут вестись на земельном участке площадью 4,5 га. В рамках проекта предусмотрено возведение 12-этажных жилых домов №№ 1 и 4, 16-этажных многоквартирных домов №№ 2 и 3, а также 1-этажных нежилых зданий №№ 14 и 15.

В настоящее время MIDA проводит определение компании-подрядчика для реализации проекта. Предполагаемая стоимость строительства составляет 36 311 571 манат.