Президент Ильхам Алиев: Организация тюркских государств имеет большой потенциал

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Аль-Арабия" Саудовской Аравии.
"Азербайджан всегда имел ясную, четкую позицию в вопросе укрепления этого института. Он начинался как своего рода группа стран, как консультативная группа, как совет, но затем претерпел изменения. У организации большой потенциал", - подчеркнул глава государства.
