Nissan прекратил выпуск культовой модели GT-R

Компания Nissan планово прекратила выпуск спорткара GT-R в кузове R35, который пробыл на конвейере с 2007 года.

Как передает Day.Az, за 18 лет было продано 48 тыс. таких автомобилей, сообщила пресс-служба компании.

Последним экземпляром Nissan GT-R, выпущенным на заводе в Японии, стал спорткар в исполнении T-Spec Premium Edition в цвете Midnight Purple. Он предназначен для внутреннего рынка.

Nissan GT-R оснащался 3,8-литровым турбированным V6, мощность которого в зависимости от модификации составляла 480 л. с. до 608 л. с., и системой полного привода. Автомобиль запомнился не только высокой скоростью на немецкой гоночной трассе "Нюрбургринг", но и успешными выступлениями в автоспорте, а также стал частью автокультуры благодаря кино про гонки и тюнерам. Одно время GT-R официально продавался и в России.

Как рассказал глава Nissan Айван Эспиноза, в будущем компания планирует выпустить новое поколение GT-R, но даже примерных сроков возвращения спорткара на рынок он дать не готов.

"Мы понимаем, что ожидания высоки. Значок GT-R нельзя прикреплять к любому автомобилю, он предназначен для чего-то по-настоящему особенного, и R35 задал высокую планку. Поэтому могу лишь попросить вас о терпении. Хотя на сегодняшний день у нас нет четкого плана [на модель], GT-R будет развиваться и вновь вернется", - отметил Эспиноза.