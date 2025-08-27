Венесуэла обратилась в ООН

МИД Венесуэлы обратился в ООН в связи с "враждебным" перебросом кораблей военно-морских сил (ВМС) США в Карибское море.

Как передает Day.Az, об этом сообщил глава министерства Иван Хиль Пинто.

"Постоянное представительство Боливарианской Республики Венесуэла при ООН вынуждено сообщить через этот канал об эскалации враждебных действий и угроз со стороны правительства США", - написал он в своем Telegram-канале.

В прикрепленных фотографиях официального заявления отмечается, что Венесуэла расценивает появление американских военных кораблей, в число которых входят такие суда, как ракетный крейсер USS Lake Erie и быстроходная атомная лодка USS Newport News, как угрозу всему миру. Кроме того, страна сочла этот жест не выражающим доверие.

Пинто подчеркнул, что появление судов в регионе ожидается к началу будущей недели - данная информация была подтверждена по "многочисленным" международным каналам.