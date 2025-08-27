Жителям села Баллыджа Ходжалинского района вручены сертификаты

Для бывших вынужденных переселенцев, возвращающихся в село Баллыджа Ходжалинского района, создаются новые возможности для ведения хозяйственной деятельности. Уже начат процесс передачи сельскохозяйственных земель в аренду жителям села.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах сообщили, что на основе электронных обращений жителей министерством сельского хозяйства проведены обучающие информационные тренинги.

"Им были даны рекомендации для эффективного ведения хозяйства. 104 человека, показавшие высокие результаты на тренингах, получили сертификаты. В мероприятии, прошедшем в селе Баллыджа, приняли участие сотрудники Министерства сельского хозяйства, Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, а также Службы восстановления, строительства и управления.

Выступающие отметили, что в селах Балыджа и Ханюрду в общей сложности выделено 552 гектара пригодных для посева земель. Эти земли будут предоставляться жителям поэтапно, по 5 гектаров на семью.

После долгих лет разлуки жители, вернувшиеся на свои земли, благодаря своим трудом сделают родные места еще красивее и, развивая сельское хозяйство, внесут новый импульс в экономическую жизнь региона.

Отметим, что на сегодняшний день в министерство сельского хозяйства в электронном виде обратились 123 жителя села Баллыджа",- говорится в сообщении Службы.