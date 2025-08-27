"Карабах" договорился с нападающим известного европейского клуба

"Карабах" достиг соглашения с нападающим "Лорьяна" Самбу Сумано.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, сенегальскому форварду предложен контракт на 3+1 год.

Сумано, забивший гол в матче против "Ренна" во втором туре французской Лиги 1 за "Лорьян", имеет контракт до лета следующего года.

На трансферном рынке его стоимость составляет 2,5 миллиона евро. Представитель Агдама готов выплатить "Лорьяну" отступные за африканского форварда.

Другая сторона уже уведомлена об этом. Результаты встреч должны стать известны в ближайшие 3-4 дня.

24-летний игрок также входит в сферу интересов английских "Сандерленда", "Брентфорда", "Бернли" и шотландского "Селтика". В отличие от команд английской Премьер-лиги, "Селтик" и "Карабах" ведут официальные переговоры с другой стороной.

Недавно появилась новая информация о ходе трансферных переговоров. Согласно информации, поражение "Селтика" от "Кайрата" в раунде плей-офф Лиги чемпионов напрямую повлияло на выбор сенегальца. Он уже положительно ответил на предложение "Карабаха" и согласовал условия личного трансфера.

"Карабах" осуществил пять трансферных сделок в межсезонье.

К команде присоединились Дани Болт ("Торренсе", Португалия), Педру Бикальо ("Алверка", Португалия), Крис Куаку ("Мафра", Португалия), Сами Ммаэ ("Динамо" Загреб - аренда) и Джонатан Монтьель ("Райо Вальекано", Испания).