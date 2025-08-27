Cтартует этап собеседования по повторной сертификации преподавателей

Информация о дате и месте проведения собеседования в процессе повторной сертификации преподавателей разослана в личные кабинеты учителей.

Об этом сообщили Day.Az в Центре человеческих ресурсов Института образования.

Отметим, что к заработной плате лиц, набравших проходные баллы на тестовых экзаменах, будет применяться надбавка в размере 10%, а к заработной плате лиц, набравших 51 балл и выше, - 35%.

Надбавки будут применяться к заработной плате учителей, добившихся успеха на этапе собеседования.