Президент Ильхам Алиев: Благодаря Зангезурскому коридору Армения будет получать транзитные сборы от перевозок

Сегодня, чтобы добраться до Нахчывана, нам приходится либо лететь туда самолетом, либо ехать на автобусах или автомобилях через территорию Ирана, или даже проделывать еще более длинный путь, проезжая через территорию Грузии и Турции, а затем въезжать в Нахчыван.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Аль-Арабия" Саудовской Аравии.

"Это создает массу неудобств и проблем.

После Второй Карабахской войны, которая закончилась нашей победой, мы могли бы взять эту часть силой. В то время армянская армия была полностью деморализована. В армянской армии было 12 тысяч дезертиров, бежавших с войны, в то время как в азербайджанской армии не было ни одного дезертира. Азербайджанская армия была мотивированной, как и все население, и перед нами никого не было. Мы просто остановились 10 ноября 2020 года на нашей границе.

Мы не захватили эту часть территории силой, но сказали Армении, что она не может препятствовать нашей связи с Нахчываном. В течение почти пяти лет мы вели с ними переговоры об этих маршрутах связи. Тем временем Азербайджан начал строительство железной дороги к армянской границе, чтобы соединить эту дорогу с Нахчываном. Также было начато строительство автомагистралей. Проекты по строительству автомагистралей, вероятно, будут готовы в следующем году, как и железная дорога.

Но в течение этого почти пятилетнего переговорного процесса Армения не демонстрировала конструктивного подхода к нашим требованиям или законным просьбам. Поэтому, когда Президент Трамп и его команда подключились к этому процессу и захотели содействовать его продвижению, мы передали им следующее: "Для функционирования Зангезурского коридора и безопасности граждан Азербайджана, которые смогли бы безопасно проделать этот маршрут длиной более сорока километров, должны быть обеспечены надежные гарантии безопасности, международные гарантии безопасности. Одних гарантий безопасности со стороны Армении будет недостаточно".

Администрация Трампа отнеслась к нашей оправданной озабоченности с должным вниманием. Таким образом появился TRIPP, или "Маршрут Трампа для международного мира и процветания". Теперь, когда Президент Трамп дал свое имя Зангезурскому коридору, я уверен, что он будет реализован в ближайшее время. Что касается строительства физической инфраструктуры, я имею в виду железную дорогу, это не должно занять много времени, потому что протяженность маршрута составляет всего 42 километра. Если бы мы это строили, мы бы сделали это за год, поскольку у нас больше опыта в строительстве железных дорог. Армении же, возможно, потребуется еще несколько лет",- отметил глава государства.