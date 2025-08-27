Названы объекты культурного наследия в Карабахе для посещения

В туристических маршрутах по стране представлено множество исторических и культурных памятников. В Баку-Абшеронском регионе путешественники могут ознакомиться с объектами, внесёнными в Список всемирного наследия ЮНЕСКО - памятниками Ичеришехер, включая Двойные ворота, Девичью башню и Дворцовый комплекс Ширваншахов, а также со средневековыми караван-сараями, банями, Джума-мечетью и другими образцами архитектуры средневековья.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Государственном агентстве по туризму.

Отмечается, что в туристические маршруты включены также Государственный историко-художественный заповедник "Гобустан", Государственный историко-культурный и природный заповедник "Янардаг", Государственный историко-архитектурный заповедник "Храм Атешгях", а также Дом-музей братьев Нобель и музей-корабль "Сураханы".

"Для тех, кто отправляется в северный регион, особый интерес представляют Государственный историко-культурный и природный заповедник "Гора Бешбармаг", объект всемирного наследия ЮНЕСКО "Хыналыг и Кочевой путь", древние сёла Джек и Галахудат, Джума-мечеть в городе Куба, баня Чухур, Красная слобода и Музей горских евреев. Здесь туристам также предлагают богатые природные ресурсы для отдыха - село Лаза и Национальный парк Шахдаг".

В маршрутах северо-центрального региона путешественники могут познакомиться с мавзолеем Дири Баба, Джума-мечетью в Шамахы, культурным наследием сёл Мейсари и Демирчи, памятниками эпохи Шёлкового пути в посёлках Басгал и Лахыдж, а также с Чотарийской албано-удинской церковью и церковью Святого Елисея в посёлке Ник.

Отмечается, что в северо-западном регионе основное внимание уделено Дворцу шекінских ханов, включённому в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, историческому центру Шеки и храму Киш - памятнику Кавказской Албании.

"В туристические маршруты южного региона включены внесённый в список природного наследия ЮНЕСКО Гирканский национальный парк, Ленкоранский историко-краеведческий музей, Дом-музей Гази Асланова, древний крепостной бульвар, маяк и здание театра".

В туристическом маршруте по Карабаху предусмотрено посещение Шушинской крепости, Гянджинских ворот, Дома-музея Бюльбюля, дома Ханкызы Натаван, Верхней и Нижней мечетей Гевхар-ага, усадебного комплекса Мехмандаровых, музейно-мемориального комплекса Моллы Панаха Вагифа, филиала Национального музея ковра в Шуше, а также посещение Джыдыр-дюзю и источника Иса.

Отмечается, что в указанные туристические маршруты включены памятники и объекты, которые пользуются особой популярностью у путешественников. При этом работа по включению в маршруты других исторических мест по стране продолжается.