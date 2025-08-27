Фуад Нагиев заявил о развитии туристических связей между Азербайджаном и Китаем

Развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Китаем проявляется и в сфере туризма.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев, выступая на церемонии презентации программы China Ready.

Он отметил, что государственный визит Президента Ильхама Алиева в Китай в апреле, установление отношений всестороннего стратегического партнерства определили новые перспективы и новые задачи для развития двусторонних отношений и в сфере туризма.

"Соглашение о взаимном освобождении граждан обеих стран от виз, подписанное в апреле этого года в Пекине, является наиболее ярким примером этих процессов.

Разумеется, упрощение безвизовых поездок для граждан двух стран напрямую повлияет на рост туристического потока.

Это также будет способствовать увеличению деловой активности в сфере туризма, а также расширению экономических, гуманитарных и культурных связей.

С первых лет существования Государственного агентства по туризму Китай стал для нас одним из приоритетных рынков", - добавил он.