Землетрясение в Дагестане

Землетрясение магнитудой 6 произошло в Дагестане, с эпицентром в 88 километрах от Махачкалы.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На ряде зданий появились трещины, обошлось без пострадавших.