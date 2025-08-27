https://news.day.az/world/1776437.html Землетрясение в Дагестане - ВИДЕО Землетрясение магнитудой 6 произошло в Дагестане, с эпицентром в 88 километрах от Махачкалы. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На ряде зданий появились трещины, обошлось без пострадавших.
Землетрясение в Дагестане - ВИДЕО
Землетрясение магнитудой 6 произошло в Дагестане, с эпицентром в 88 километрах от Махачкалы.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На ряде зданий появились трещины, обошлось без пострадавших.
