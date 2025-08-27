Очередное землетрясение произошло на Камчатке

Специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 у восточного побережья Камчатки.

Как передает Day.Az, об этом сообщает региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

Как следует из его данных, сейсмособытие произошло в 07:49 по бакинскому времени (местное время - 15:49). "Координаты: 50.6511 северной широты, 157.6915 восточной долготы... Магнитуда: 6,2", - говорится в данных мониторинга.

Эпицентр землетрясения располагался в 276 километрах от Петропаловска-Камчатского. Его очаг находился на глубине в 66,8 километра.