Очередное землетрясение произошло на Камчатке
Специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 у восточного побережья Камчатки.
Как передает Day.Az, об этом сообщает региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
Как следует из его данных, сейсмособытие произошло в 07:49 по бакинскому времени (местное время - 15:49). "Координаты: 50.6511 северной широты, 157.6915 восточной долготы... Магнитуда: 6,2", - говорится в данных мониторинга.
Эпицентр землетрясения располагался в 276 километрах от Петропаловска-Камчатского. Его очаг находился на глубине в 66,8 километра.
