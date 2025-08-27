Взгляд из кабины пилота покорил соцсети

Пилот самолета показал свой рейс в фотографиях.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Закат на восточном побережье Канады, северное сияние над Гренландией и восход над Шотландией.

Все фотографии сделаны прямо из кабины пилота во время одного рейса, что придаёт снимкам особую атмосферу.

Многие пользователи соцсетей отметили редкую возможность увидеть небо с такой точки зрения и поблагодарили пилота за уникальный визуальный дневник полёта.