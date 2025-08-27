https://news.day.az/unusual/1776517.html Взгляд из кабины пилота покорил соцсети - ФОТО Пилот самолета показал свой рейс в фотографиях. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Закат на восточном побережье Канады, северное сияние над Гренландией и восход над Шотландией. Все фотографии сделаны прямо из кабины пилота во время одного рейса, что придаёт снимкам особую атмосферу.
